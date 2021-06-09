В Тольятти хотят получить федеральные средства на утилизацию опасных отходов на "Фосфоре"

Территорию бывшего завода "Фосфор" в Тольятти необходимо приводить в порядок

Мэрия Тольятти рассчитывает привлечь федеральные средства для утилизации опасных отходов на территории завода "Фосфор". Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Предприятие работало с 1963 по 2003 годы, среди прочего выпускало удобрения и моющие средства. В 2003-м году предприятие было ликвидировано, однако, на его территории по-прежнему находятся вредные вещества, возникают крупные пожары.

В прошлом году были подготовлены документы по ликвидации очагов загрязнения. В ближайшее время планируется провести межевание земельных участков, после чего в мэрии рассчитывают на включение территорий в реестр объектов накопленного вреда. "Как только это произойдет, мы сможем участвовать в конкурсе на предоставление федеральных средств на утилизацию опасных отходов", - цитируют в сообщении главу города Николая Ренца.