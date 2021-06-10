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Спорт10 июня 2021 11:05

"Крылья Советов" ждут Рикарду Куарежму на сборах в Сербии

Спортивный директор "КС" Сергей Корниленко рассказал, как нужно воспринимать новости о трансфере португальца
Авторы (2):
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Руководители "Крыльев" рассказали, как относятся к трансферу Рикарду Куарежмы

Руководители "Крыльев" рассказали, как относятся к трансферу Рикарду Куарежмы

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко на встрече с болельщиками на стадионе "Солидарность Арена" прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику Рикарду Куарежме. По словам функционера, в команде были бы рады его видеть.

- Мы были бы рады видеть Куарежму на сборах. Пускай приезжает. Алвеш был бы рад его видеть. Но воспринимать эту информацию нужно как шутку, - отметил Корниленко.

По словам Сергея, трансфер португальца "Крылья" осуществлять не собираются. У команды сейчас другие приоритеты. Сначала нужно понять, кто остается, а потом уже думать об усилении.