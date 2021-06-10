"Крылья Советов" ждут Рикарду Куарежму на сборах в Сербии

Руководители "Крыльев" рассказали, как относятся к трансферу Рикарду Куарежмы Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко на встрече с болельщиками на стадионе "Солидарность Арена" прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику Рикарду Куарежме. По словам функционера, в команде были бы рады его видеть.

- Мы были бы рады видеть Куарежму на сборах. Пускай приезжает. Алвеш был бы рад его видеть. Но воспринимать эту информацию нужно как шутку, - отметил Корниленко.

По словам Сергея, трансфер португальца "Крылья" осуществлять не собираются. У команды сейчас другие приоритеты. Сначала нужно понять, кто остается, а потом уже думать об усилении.