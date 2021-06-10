Сергей Корниленко рассказал о судьбе Евгения Фролова и Абата Аймбетова в "Крыльях Советов"

Евгений Фролов должен остаться в "Крыльях Советов" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" определяются с составом, который будет у них в РПЛ. На встрече с болельщиками на стадионе "Солидарность Арене" Сергей Корниленко рассказал об игроках, чья судьба в коллективе вызывает вопросы.

Так, неопределенная ситуация есть у Абата Аймбетова - нападающего из Казахстана, который перешел в "КС" и, не сыграв ни одного матча, уехал в аренду на родину.

- По поводу Аймбетова мы будем решать вопрос с тренерами, - отметил Корниленко.

По словам спортивного директора "КС", вратарь Евгений Фролов остается в команде. У него еще год контракта.

Кроме того, Сергей прокомментировал интерес к белорусскому игроку из брестского "Руха" Юзепчуку:

- Мы интересовались им и раньше. Это перспективный молодой игрок. Предметных разговоров не было, но в списках он был.