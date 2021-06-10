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Спорт10 июня 2021 11:49

"Крылья Советов" ведут переговоры с новым титульным спонсором

Речь идет о федеральном авиаперевозчике
Авторы (2):
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Встреча руководства с болельщиками проходила на стадионе "Солидарность Арена"

Встреча руководства с болельщиками проходила на стадионе "Солидарность Арена"

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Новый генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев рассказал, что клуб ведет переговоры с новым титульным спонсором. Сейчас они находится в активной стадии.

- Речь идет о федеральной компании - авиаперевозчике. Также мы ведем переговоры с букмекерами и госкорпорациями. Правда, это не "Ростех", который раньше сотрудничал с "КС", - рассказал Андреев на встрече с болельщиками на стадионе "Солидарность Арена".

Банк "Солидарность" тоже продолжает сотрудничество с "Крыльями", как спонсор, но уже не титульный:

- Контракт с ним будет увеличен процентов на 15-20, переговоры еще идут.