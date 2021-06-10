"Крылья Советов" ведут переговоры с новым титульным спонсором

Встреча руководства с болельщиками проходила на стадионе "Солидарность Арена" Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Новый генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев рассказал, что клуб ведет переговоры с новым титульным спонсором. Сейчас они находится в активной стадии.

- Речь идет о федеральной компании - авиаперевозчике. Также мы ведем переговоры с букмекерами и госкорпорациями. Правда, это не "Ростех", который раньше сотрудничал с "КС", - рассказал Андреев на встрече с болельщиками на стадионе "Солидарность Арена".

Банк "Солидарность" тоже продолжает сотрудничество с "Крыльями", как спонсор, но уже не титульный:

- Контракт с ним будет увеличен процентов на 15-20, переговоры еще идут.