В Самаре на День России 12 июня 2021 года выступит группа «Любэ» и прогремит праздничный салют

В День России на площади Куйбышева прогремит праздничный салют

12 июня 2021 года в Самаре будут масштабно отмечать День России. В правительстве Самарской области рассказали, что традиционно праздник будут отмечать концертами, фестивалями, экскурсиями, спортивными состязаниями, шествиями и патриотическими акциями.

- В прошлом году, когда была пандемия коронавируса, массовые мероприятия в Самаре не проводились. В 2020 году в Самарском регионе действовал режим самоизоляции, и все мероприятия максимально трансформировались в онлайн-пространство, - напомнили в областном правительстве.

В этом году, когда коронавирусное напряжение немного спадает, запланированная масштабная программа празднования Дня России в Самарской области состоится, но при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Организаторы настоятельно просят гостей праздника быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Праздник 12 июня будет проведен с акцентом на на научные и культурные достижения нашей страны и на героев, прославивших Россию в разных сферах и областях. Центральное мероприятие в Самаре пройдет под названием «#СтранаПобедителей». С 11:00 до 16:00 на 3-й очереди набережной, от Речного вокзала до Струковского парка имени М. Горького, проведут квест-игру, где будут работать 60 тематических площадок. Все точки будут обозначены воздушными шариками, а ведущие раздадут карты игры, объяснят правила и предложат тематические задания. Цель – пройти как можно больше станций, проявив смекалку и знания. Поучаствовать в квесте сможет любой желающий, а самые творческие и активные получат ценные призы: часы AppleWatch, наушники Beats, «Яндекс станция Алиса», и главный приз – туристическая путевка на двоих! Вручение призов состоится на площади Куйбышева во время торжественной концертной программы.

Также, днем 12 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина, Историческом парке «Россия – Моя история», Самарском областном художественном музее посещения основных экспозиций будут бесплатными.

В 19:30 на сцене «Главная палуба» на территории фестиваля «ВолгаФест» состоится уникальный концерт Самарского академического театра оперы и балета, в котором река и волжские просторы создадут новые условия для звучания великой русской музыки.

С пяти часов вечера и до 23:00 на площади Куйбышева для гостей праздника состоится концерт, на котором выступят творческие коллективы и артисты Самарской области. В программе выступления государственного Волжского русского народного хора им. П. Милославова, инструментальный молодежный дуэт (DJ и барабанщик), «Баян-Микс», «Камедоз», молодежный хореографический коллектив «Нью Фейс», детские творческие коллективы «Льдинка» и «Задумка», балет «Гранд бабу», силовое шоу «Русские Витязи», а также молодежные группы «НеЗабава» и «Наши люди».

- Хедлайнером станет группа «Любэ», которая завершит праздник любимыми и известными хитами. Николай Расторгуев поздравит самарцев и гостей города с Днем России, - рассказали в правительстве.

Финальным аккордом станет праздничный салют на площади Куйбышева. Начнется фейерверк в 22:45.

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