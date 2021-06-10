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Общество10 июня 2021 16:43

Глава Самары встретилась с жителями на Солнечной, которые протестуют против застройки

Жители хотят изменить зонирование территории, чтобы защитить ее от застройки
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы протестуют против высотной застройки на Солнечной

Самарцы протестуют против высотной застройки на Солнечной

Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями на улице Солнечной, которые протестуют против высотной застройки.

Ранее сообщалось, что жители в знак протеста вывесили баннер. Они считают, что действующая инфраструктура не выдержит появления здесь еще одного многоэтажного дома.

Во время встречи жители рассказывали, что ожидали появления по соседству не очередного дома, а спортивного комплекса, который указывался в изначальных планах.

Как заверил застройщик, инвестора для строительства социальных объектов найти пока не удалось, а для возведения жилого дома инвестиции найти получилось. При этом, можно будет выделить помещения на первом этаже, в котором возможно разместить детский садик.

Жители хотят изменить зонирование, чтобы защитить территорию от последующей высотной застройки. Как сообщают в мэрии, по этому вопросу пройдут публичные слушания.

Елена Лапушкина призвала жителей принять участие в слушаниях, чтобы найти устраивающее всех решение.