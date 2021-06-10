Самарцы на набережной наблюдали солнечное затмение 10 июня 2021

Кольцеобразные солнечные затмения будут повторяться с интервалом в 9 лет. Фото - Московский планетарий

В Самаре в четверг, 10 июня, жители города наблюдали солнечное затмение. На набережной у Ладьи собрались несколько десятков человек.

Как рассказал технический специалист самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Матвеев, затмение можно было наблюдать на протяжении нескольких часов, даже несмотря на то, что на небе были тучи.

Как отмечают в Роскосмосе, состоявшееся кольцеобразное солнечное затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России с периодичностью примерно в 9 лет. Ожидается, что затмение, которое произойдет 1 июня 2030 года, можно будет наблюдать в густонаселенных районах страны.

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