В Самаре отец накопил алиментов на 2,5 млн рублей

Мужчина в Самаре накопил долг по алиментам на 2,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец накопил алиментов на 2,5 млн рублей, говорится в сообщении управления ФССП по Самарской области.

По данным приставов, алиментщика предупреждали, что он должен погасить свои долги, иначе его имущество может быть арестовано и направлено на погашение задолженности. Предупреждения мужчина проигнорировал.

Долги он погасил, только когда ему запретили выезжать заграницу, а также вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его имущества.

После этого отец-должник нашел необходимую сумму и полностью погасил долги.

Ранее у тольяттинца арестовали Мазду 6 за долги по штрафам на 166 тысяч рублей.