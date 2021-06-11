В Самаре отец накопил алиментов на 2,5 млн рублей

Мужчина в Самаре накопил долг по алиментам на 2,5 млн рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарец накопил алиментов на 2,5 млн рублей, говорится в сообщении управления ФССП по Самарской области.
По данным приставов, алиментщика предупреждали, что он должен погасить свои долги, иначе его имущество может быть арестовано и направлено на погашение задолженности. Предупреждения мужчина проигнорировал.
Долги он погасил, только когда ему запретили выезжать заграницу, а также вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его имущества.
После этого отец-должник нашел необходимую сумму и полностью погасил долги.
Ранее у тольяттинца арестовали Мазду 6 за долги по штрафам на 166 тысяч рублей.