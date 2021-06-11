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Общество11 июня 2021 13:13

В Большой Царевщине артисты цирка показали представление детям и взрослым

На праздник пришли более 300 человек
Источник:kp.ru
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На празднике выступали воспитанники детской цирковой студии

На празднике выступали воспитанники детской цирковой студии

Большой цирковой праздник прошел в Большой Царевщине в Красноярском районе. На арене выступили профессиональные артисты и воспитанники детской цирковой студии.

Программой были предусмотрены не только выступления, но и увлекательные рассказы об истории цирка и интересных фактах. А на веселой викторине для детей разыгрывали билеты в самарский цирк.

Праздник прошел в рамках всероссийской программы «Цирк детям села». Ребята в двухстах райцентрах и селах по всей стране смогут увидеть представления.

В Самарской области праздник посетили более 300 человек.