В Большой Царевщине артисты цирка показали представление детям и взрослым

На празднике выступали воспитанники детской цирковой студии

Большой цирковой праздник прошел в Большой Царевщине в Красноярском районе. На арене выступили профессиональные артисты и воспитанники детской цирковой студии.

Программой были предусмотрены не только выступления, но и увлекательные рассказы об истории цирка и интересных фактах. А на веселой викторине для детей разыгрывали билеты в самарский цирк.

Праздник прошел в рамках всероссийской программы «Цирк детям села». Ребята в двухстах райцентрах и селах по всей стране смогут увидеть представления.

В Самарской области праздник посетили более 300 человек.