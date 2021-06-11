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Общество11 июня 2021 14:03

Крафт-фестиваль о дизайне и handmade пройдет в Самаре

В программе мастер-классы и лекции известных дизайнеров
Источник:kp.ru
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Фестиваль о дизайне и народном промысле пройдет в Самаре

Фестиваль о дизайне и народном промысле пройдет в Самаре

В Самаре пройдет крафт-фестиваль о дизайне, производстве, народном промысле и handmade.

Фестиваль пройдет 14 июня и начнется в 12 часов в «Самарских мануфактурах» на Чапаевской, 192.

В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы и просто интересное общение. Организаторы ставят перед собой задачу привлечь жителей города к креативным индустриям и новейшим достижениям в области дизайна.

На фестивале предусмотрены мероприятия как для взрослых, так и для детей. Фестиваль продлится с 12:00 до 19:30.