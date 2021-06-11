Крафт-фестиваль о дизайне и handmade пройдет в Самаре

Фестиваль о дизайне и народном промысле пройдет в Самаре

В Самаре пройдет крафт-фестиваль о дизайне, производстве, народном промысле и handmade.

Фестиваль пройдет 14 июня и начнется в 12 часов в «Самарских мануфактурах» на Чапаевской, 192.

В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы и просто интересное общение. Организаторы ставят перед собой задачу привлечь жителей города к креативным индустриям и новейшим достижениям в области дизайна.

На фестивале предусмотрены мероприятия как для взрослых, так и для детей. Фестиваль продлится с 12:00 до 19:30.