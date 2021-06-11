Жителям Самары на День России раздадут ленточки триколора

Любой желающий сможет получить ленточку на память

12 июня 2021 года, на День России в Самаре добровольцы Самарского дома молодежи будут раздавать жителям Самары ленточки триколора. Самарцы смогут получить презент с 16:00 до 18:00 в четырех точках города.

Так, ленточку на память можно будет получить на площади Героев 21-й Армии на пересечении проспекта Ленина и Осипенко, на площади Куйбышева, на Полевом спуске и на Крымской площади.

Волонтеры Самарского дома молодежи приготовили для самарцев 4 тысячи лент, раскрашенных в цвета российского флага. Акция проводится в Самаре уже в шестой раз и может по праву считаться традиционной.

Напомним, стала известна программа празднования Дня России в Самаре. Помимо многочисленных активностей и культурных мероприятий, с праздником самарцев приедет поздравить группа «Любэ». А после концерта на площади Куйбышева прогремит праздничный салют.