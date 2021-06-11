В День России на площади Куйбышева будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Прививку сможет сделать любой желающий по паспорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 июня 2021 года отметят День России. В прошлом году эпидемиологическая ситуация не позволила провести массовые мероприятия, а в этом году праздник пройдет традиционно с концертами, фестивалями, экскурсиями, спортивными состязаниями, шествиями и патриотическими акциями.

Несмотря на некоторые послабления, власти призывают самарцев соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. Также на площади Куйбышева будет располагаться прививочный кабинет, где любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса.

- Прививка от COVID-19 является самым эффективным методом профилактики на сегодняшний день, - отмечают чиновники.

Мобильный пункт вакцинации будет работать с 17:00 до 21:00 в сквере со стороны Галактионовской. Комплекс предоставляется Чапаевской центральной городской больницей. Помимо прививки самарцы смогут пройти также 1 этап диспансеризации. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре отметили, что текущие темпы вакцинации в Самарской области недостаточны. На сегодня прививку сделали 427 тысяч человек, а чтобы создать коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения.