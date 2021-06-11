В Самаре с 15 по 19 июня временно ограничат движение по улице Магнитогорская

На участке будут ремонтировать кабельную линию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно закроют движение по улице Магнитогорская на съезде с улицы Тухачевского. На данном участке с 15 по 19 июня будут проводиться работы по ремонту кабельной линии.

- На улице Магнитогорская с 10:00 15 июня по 18:00 19 июня будет временно ограничено движение транспорта, - сообщили в городской администрации.

Администрация городского округа Самары просит с пониманием относиться к временным ограничениям, автомобилистам необходимо заранее планировать свой маршрут.

Схема временного ограничения

Напомним, в субботу, в День России в Самаре временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Подробнее о перекрытиях можно почитать в нашем материале.