Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 18:31

16 км дороги в Самарской области починят старым асфальтом

Этот способ называют холодной регенерацией
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На смесь из старого асфальта будут укладывать дорожное полотно.

На смесь из старого асфальта будут укладывать дорожное полотно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 километров транзитной дороги «Самара – Большая Черниговка – Большая Глущица – Пестравка» отремонтируют старым асфальтом. Это так называемый способ холодной регенерации.

- Суть технологии заключается в снятии существующего асфальтобетонного покрытия, перемешивании его с добавлением связующих и инертных материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания, - объяснили в министерстве транспорта Самарской области.

После этого будут укладывать новое двухслойное полотно, укреплять обочину, ставить дорожные знаки. Также на этой дороге в Большой Глушице построят тротуар.