16 км дороги в Самарской области починят старым асфальтом

На смесь из старого асфальта будут укладывать дорожное полотно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 километров транзитной дороги «Самара – Большая Черниговка – Большая Глущица – Пестравка» отремонтируют старым асфальтом. Это так называемый способ холодной регенерации.

- Суть технологии заключается в снятии существующего асфальтобетонного покрытия, перемешивании его с добавлением связующих и инертных материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания, - объяснили в министерстве транспорта Самарской области.

После этого будут укладывать новое двухслойное полотно, укреплять обочину, ставить дорожные знаки. Также на этой дороге в Большой Глушице построят тротуар.