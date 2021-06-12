В Самарской области стартовала Лига губернатора по баскетболу 3х3 BasketNights

Лига объединит четыре города, но в будущем географию расширят.

В Самаре в День России 12 июня на фестивале «ВолгаФест» стартовала Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 BasketNights. Это турнир среди любительских команд, принять участие в котором мог любой желающий, достаточно было собрать команду из четырех человек. Старт лиге дал глава Самарской области Дмитрий Азаров, который является одним из инициаторов и идейных вдохновителей соревнования.

- У нас стартует новый турнир, которого никогда не было в Самарской области. Наверное, один из самых демократичных видов спорта – уличный баскетбол 3х3. Я рад, что вместе с федерацией баскетбола, с Камо Погосяном мы реализуем этот проект, который будет проходить не только в Самаре, а уже точно в 4 городах региона. Но я уверен, что этим фестивальным баскетбольным движением будет охвачена вся территория Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил надежду, что у турнира большое будущее и что лига сможет подтолкнуть молодежь к занятию баскетболом и спортом в целом.

Старт турниру дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году в Лиге губернатора сыграют 64 мужские команды и 32 женские из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Турнир пройдет с июня по сентябрь, в финале летнего сезона планируют провести суперфинал среди 16 сильнейших команд, а также Матч звезд.