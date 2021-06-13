Коворкинг в помощь: Самарская область оказалась среди лидеров по имущественной поддержке малого бизнеса

В региональном центре «Мой бизнес» до конца 2021 года действует нулевая арендная ставка на рабочие места в коворкинге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства недавно организовала масштабное совещание, в котором участвовали 85 регионов страны, полномочные представители президента РФ и сотрудники Росимущества. На повестке дня стояли вопросы имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Наш регион по этому параметру оказалась одним из лучших. Среди лидеров называли Краснодарский край, плюс Ленинградскую, Смоленскую и Пензенскую области.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в разных регионах придумают и разрабатывают свои «фишки».

В Самарской области, к примеру, самозанятым помогают продвигать свои странички в соцсетях, а свою продукцию – на таких платформах, как Lamoda, Ozon и WildBerries.

- У нас также предусмотрена льготная аренда офисов в бизнес-инкубаторах для предпринимателей и самозанятых, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – А в региональном центре «Мой бизнес» до конца 2021 года действует нулевая арендная ставка на рабочие места в коворкинге.

Проводить бизнес-встречи, совещания и конференции также можно в центре «Мой бизнес» - для этого там есть отдельные специально оборудованные помещения. Коворкинги появились и в других городах – в Сызрани и Новокуйбышевске, к примеру. Чтобы их использовать, достаточно подать заявку. Как это сделать, можно уточнить на портале государственной поддержки бизнеса Самарской области или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

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