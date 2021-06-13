Егор Голенков и Дмитрий Комбаров покинули «Крылья Советов»

У них закончились контракты с клубом Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня клуб «Крылья Советов» официально сообщил о том, что сразу двое игроков - Егор Голенков и Дмитрий Комбаров – покидают команду. Голенков был нападающим, Комбаров – защитником. У обоих закончился срок контрактов с клубом, и договоры не были продлены.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за проделанную работу. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России, - комментируют ситуацию в клубе.

Напомним, Егор Голенков играл за «Крылья Советов» с 2015 года. Как ранее он сообщал корреспондентам «КП-Самара», футбольную карьеру он собирается продолжать за границей – ему поступили два предложения от клубов Первой лиги, которые выступают в чемпионате Чехии. Как скоро состоится переезд, пока не ясно.

Что касается Дмитрия Комбарова, то его дальнейшие планы на будущее ранее не раскрывались. За самарские «Крылья Советов» он играл с 2019 года и участвовал в 55 матчах.

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