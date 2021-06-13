Плавучая сцена, «пионерский» костер и яхты: находки «ВолгаФеста» сняли с высоты птичьего полета

На видео удалось запечатлеть красоту соединения Волги, песчаной набережной, музыки и лучей солнца Фото: принтскрин видео.

«ВолгаФест» не перестает удивлять самарцев: недалеко от памятника основателю Самары Григорию Засекину, к примеру, недавно появился… белый верблюд. Пусть ненастоящий, но все же. А чуть дальше сфотографироваться можно в ванной (по замыслу организаторов, это отсылка к кумысолечебнице).

Музыкальная составляющая подобрана максимально разнообразно: на фестивале уже выступали рок-группа «Пасадена» из Тольятти, самарский виртуоз-балалаечник Дмитрий Буцыков и израильский инди-поп дуэт IСE HOKKU. Но, пожалуй, самыми зрелищными задумками этого года стали плавучая сцена (чтобы попасть на нее и обратно, артистам приходится прибегать к услугам настоящих бурлаков) и костер, который в народе уже прозвали «пионерским».

Все гармонию и красоту соединения Волги, песчаной набережной, музыки и лучей солнца удалось запечатлеть на видео, которое организаторы недавно выложили в соцсетях. На нем видно и плавучую сцену, и яхты, плавающие неподалеку, и пламя костра в надвигающихся сумерках.

Впереди у «ВолгаФеста» еще немало сюрпризов. Самарцев, к примеру, приглашают поучаствовать в арт-проекте «Общее решение». Его задумка в том, чтобы украсить стену Самарской ГРЭС – внести свою лепту можно каждый день вплоть до окончания фестиваля 20 июня, по будням – с 15.00 до 20.00, по выходным – с 11.00 до 20.00.

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