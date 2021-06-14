Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA

Павлюченкова улучшила свои позиции в мировом рейтинге. Фото: инстаграм теннисистки

Теннисистка родом из Самары Анастасия Павлюченкова поднялась на 13 строчек в международном рейтинге WTA после победы в Ролан Гарросе. До этого она занимала лишь 32 позицию. Обновленный рейтинг напечатали совсем недавно. Теннисистка вернулась в топ-20, ее соперница - чемпионка Барбара Крейчикова поднялась в топ-15.

В топ-10 списка изменений не произошло. Еще одна самарчанка Дарья Касаткина находится на 35 месте в рейтинге. Все остальные российские теннисистки улучшили свои результаты незначительно.

Напомним, что уроженка Самара Анастасия Павлюченкова уже выигрывала Ролан Гаррос, но как юниор. Девушка закончила самарский спортивный лицей, но сейчас на Родине бывает довольно редко.