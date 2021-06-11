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Спорт11 июня 2021 12:40

Теннисистка из Самары Анастасия Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос»: что о ней известно

Хотела оставить спорт, но вышла в финал турнира Большого шлема: рассказываем, кто такая Анастасия Павлюченкова
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
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Анастасия Павлюченкова уже выигрывала "Ролан Гаррос"... но как юниор.

Анастасия Павлюченкова уже выигрывала "Ролан Гаррос"... но как юниор.

Теннисистка из Самары Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос". Она стала первой российской спортсменкой с 2015 - после Марии Шараповой - которая смогла добраться до финала турнира Большого шлема. Чем не повод вспомнить, кто такая Анастасия Павлюченкова, и что связывает ее с городом на Волге?

Теннисистка родилась в Самаре 3 июля 1991 года. Закончила Самарский спортивный лицей, выпускниками которого также являются Тагир Хайбулаев, Максим Шабалин и много других известных спортсменов. Юниорская карьера Павлюченковой началась в декабре 2005-го, а уже в январе 2006 14-летняя теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии, обыграв Каролину Возняцки. Собственно, на турнире “Ролан Гаррос” спортсменка тоже уже побеждала — на юношеском, на пару с той же Возняцки. Побывав финалисткой, а иногда и победительницей множества статусных чемпионатов, закрепив за собой статус стремительно восходящей звезды тенниса, Павлюченкова закрыла этот этап карьеры в январе 2009-го еще одной победой на чемпионате в Австралии, вместе с Ксенией Лыкиной.

Павлюченкова (на фото слева) в Самаре в 2014-м году

Павлюченкова (на фото слева) в Самаре в 2014-м году

Фото: Архив "КП"

Начало взрослой карьеры выдалось тяжелым. В одном из интервью спортсменка рассказывала, что пережила серьезный кризис в связи с бременем своих и чужих ожиданий, рухнувшего на нее после череды юношеских успехов. Свой первый одиночный титул Павлюченкова получила в 2010-м в Монтеррее. В 2013-м взяла “золото” на Универсиаде в Казани в парном разряде, и “серебро” — в команде. Причем тогда победа состоялась вопреки недолеченной травме ноги. Шесть раз в одиночном разряде и четыре в парном самарской теннисистке удавалось пробиваться в четвертьфинал турниров Большого шлема. Но именно на “Ролан Гарросе” до сих пор не доводилось всерьез претендовать на победу.

В Самаре Анастасия бывает редко. Осенью 2014, вскоре после победы на Кубке Кремля, теннисистка приезжала в родной город на Фестиваль спортивного кино и телевидения. Она презентовала фильм о Кубке и вручала призы, а заодно признавалась, что не была в Самаре ровно пять лет.

Анастасия Павлюченкова входит в число самых богатых спортсменок по версии журнала Forbes. Так, в 2018-м она занимала в нем 27-ю позицию. В недавнем интервью порталу sport24.ru президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что еще в позапрошлом году теннисистка хотел завершить спортивную карьеру из-за травмы.

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Спорт: ТЕННИС