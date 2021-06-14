Жители Самары поддержали застройку территории бывшей военной части на Ново-Вокзальной

В регионе прошли слушания по застройке на Ново-Вокзальной

В Самаре жители на публичных слушаниях одобрили планы по застройке на территории бывшей воинской части на улице Ново-Вокзальной. Участок находится на пересечении с улицей Стара-Загора. Это территория, где многоэтажная застройка условно разрешена.

- Прошли публичные слушания, на участки подали заявку сразу две компании - речь идет о трех смежных участках. Застройку здесь рассматривают ООО «Вымпел» и ООО «В-Траст». Сейчас эти земельные участки общей площадью более 20 тысяч квадратных метров находятся в зоне Ц-2, которая предполагает здания общественно-делового назначения, - рассказывает журналист КП-Самара, который присутствовал на слушаниях.

Как отметили на слушаниях, в адрес департамента поступили 84 мнения в письменном виде - в поддержку предложения. Застройщик намерен возвести многоэтажный дом с парковками, но их будет немного: в планах 0,3 машиноместа на квартиру.