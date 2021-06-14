12 смертей на 61 заражение: в Самарской области коронавирус продолжает убивать

В Самарской области растет смертность от вируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки на 14 июня нашли 61 новый случай заражения коронавирусом. Кажется, цифры достаточно благоприятные. При этом смертей от болезни меньше не становится. За сутки скончались 12 человек, за неделю - 88 человек.

Снижение количества заболевших может быть связано и с тем, что часть жителей региона уже вакцинированы, создается эпидемиологический барьер. Но он недостаточен, как и темпы вакцинации. Как рассказали в Роспотребнадзоре, до конца лета нужно вакцинировать 60% жителей Самарской области - для того, чтобы остановить вирус и не допустить третьей волны. При этом сложилась ситуация, когда дозы вакцины в свободном доступе есть, а люди прививаться приходят не так быстро, как хотелось бы.

При этом от сознательности горожан зависит, будут ли дальше проводиться крупные мероприятия и важные события, или же нас ждет московский сценарий, когда в городе вновь ограничили работу ресторанов и клубок, объявили нерабочие дни. А в Ивановской области закрыты границы для въезда посетителей из других регионов.