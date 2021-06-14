В Самаре сносят автомойку около "Апельсина" для строительства развязки на Ново-Садовой

Автомойка от ТЦ "Апельсин" исчезнет

Блогер Евгений Щекин заснял на видео, как разбирают автомойку около ТЦ "Апельсин". Ее услуги пользовались спросом у автомобилистов, однако теперь здесь строят развязку на Ново-Садовой и на месте мойки будет дорога.

На видео заметно, что здание практически разобрали, остались лишь металлоконструкции. Их по-видимому тоже вскоре заберут хозяева. Вокруг полным ходом идут работы по строительству эстакады. Они продолжаются и на дороге-дублере Ново-Садовой, которая сейчас перекрыта для проезда автомобилей.

Напомним, что в 2021 году стартовало строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Советской Армии. Мы уже показывали, как пройдет развязка. Не все работы будут закончены в этом году, движение по развязке пустят лишь в 2022. Выделение средств также запланировано в течении нескольких лет.