Тело пропавшей в Самаре 15-летней девочки нашли на железнодорожной станции

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели девочки Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Стали известны некоторые подробности гибели 15-летней Виктории А. Напомним, что девочку, проживавшую в поселке Мехзавод, обнаружили мертвой. Искали ее с 11 июня, когда восьмиклассница перестала выходить на связь с близкими.

- Вечером 13 июня в транспортную полицию поступила информация, что днем 13 числа на 18 пути железнодорожной станции "Безымянка" обнаружен труп неизвестной девушки. В последствии ее опознали как без вести пропавшую школьницу, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Установлено, что Виктория попала под поезд. Как это случилось, сейчас выясняют в самарском следственном отделе Приволжского управления на транспорте СК РФ.