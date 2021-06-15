В Самаре под окнами многоэтажки на проспекте Ленина нашли труп мужчины без одежды

Обстоятельства происшествия выясняются Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 15 июня 2021 года на проспекте Ленина, 1 возле подъезда №19 был обнаружен труп мужчины. Очевидцы утверждают, что он выпал их окна на 8 этаже. Погибший был полностью голый.

- Он чуть не упал на мою жену. Его часто замечали за тем, что он по ночам кидался бутылками в припаркованные автомобили, - пишет местный житель в комментариях под постом в социальных сетях.

В СУ СКР по Самарской области в настоящее время не комментируют данное происшествие до установления всех обстоятельств.

Напомним, 9 июня в Самаре двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Мальчик оперся руками на москитную сетку и упал на асфальт. Сейчас пострадавший находится в больнице, а по факту происшествия проводится проверка.