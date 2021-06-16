В Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021 года в Самаре перекроют несколько улиц

Проезд личного транспорта будет ограничен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Большую родительскую, 19 июня 2021 года перекроют несколько участков дорог. Также в этот день к городским кладбищам пустят дополнительные автобусы, а транспорт к дачным массивам ходить не будет.

Так, с 7 утра до 16 часов вечера движение будет ограничено на улице Авроры от Аэродромной до Партизанской, на Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, на Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и на улице Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Ограничения вводятся только для личного транспорта. Городской ОТ и спецмашины будут проезжать на участках беспрепятственно.

Напомним, что в Троицкую родительскую субботу в Самаре к городским кладбищам пустят дополнительные автобусы. От начального пункта они будут отъезжать в 7 утра, а с кладбищ последние автобусы будут выезжать в 15:00.