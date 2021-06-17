В Самаре снесут «Птичий рынок» и рынок в 15-м микрорайоне

Объекты находятся на территориях охранных зон теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплоэнергетики «Т Плюс» собираются усилить проверку незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. За год проверок было выявлено 399 таких объектов.

- Компания направила официальные уведомления с просьбой добровольно освободить охранные зоны, но 250 из них так и остались на прежних местах, - рассказали в пресс-службе «Т Плюс».

Среди этих объектов гаражи, детские площадки, автосервисы, а также рынки и киоски. Все они представляют опасность для горожан, стоя на теплосетях, поэтому подлежат сносу. Нахождение стационарных объектов на территориях охранных зон может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

В список принудительной очистки охранных зон попали также «Птичий рынок» на пересечении Ново-Вокзальной и Красных Коммунаров и рынок «15-й микрорайон», который находится на пересечении Ташкентской и Карла Маркса.