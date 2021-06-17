Следователи возбудили уголовное дело на майора полиции, которая продвигалась по службе благодаря поддельному документу

Женщина собралась на пенсию, и тут выяснилось, что еще в 90-е она купила и принесла в милицию поддельный документ о получении высшего образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники регионального Следственного комитете возбудили уголовное дело в отношении майора полиции из Тольятти, которая прослужила в органах внутренних дел почти 25 лет. В этом году она собралась уйти на пенсию по выслуге лет, кадровая служба привычно начала перепроверять все ее документы, и вот тут-то выяснилось: диплом о высшем образовании – поддельный.

- Где, когда и у кого он был приобретен, пока не ясно, но эксперты действительно пришли к выводу, что диплом фальшивый, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Этот документ она в милицию предоставила еще в 90-е годы, и именно благодаря ему продвигалась по службе, занимая офицерские должности, для которых высшее образование нужно обязательно.

Признала ли подозреваемая вину, пока не ясно. Уголовное дело возбудили 15 июня, обвинение майору полиции пока не предъявлено.

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