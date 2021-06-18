В Самарской области дали условный срок бутлегеру, у которого изъяли 20 тонн фальсификата

Мужчина любит похвастаться в соцсетях уловом Фото: Соцсети

Семен Сергеевич из Тольятти отделался легким испугом и получил условный срок по уголовному делу о незаконном обороте алкогольное продукции.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, весной 2019 года сотрудники ФСБ региона вместе с полицией перекрыли канал поставки контрафактного алкоголя на территорию губернии. Одним из фигурантов уголовного дела стал как раз Семен Сергеевич из Тольятти – большой любитель рыбалки, раков и грибочков.

Опера в ходе обысков изъяли 20 тонн нелегального этилового спирта, готового к сбыту, после чего и было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171.3 УК РФ «Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии».

Санкции статьи предусматривали несколько видов наказания: штраф 3-4 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Но суд к Семену Сергеевичу отнесся более, чем лояльно: его приговорили к одному году и восьми месяцам условного лишения свободы и отпустили на все четыре стороны.