В Самаре починят 57 теплотрасс

В Самаре теплотрассы ремонтируются на нескольких участках

В Самаре в текущую ремонтную компанию планируют отремонтировать 57 теплотрасс. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас работы идут на 15-ти участках, после 20 июня займутся ремонтом на 32-х объектах. В дальнейшем начнут ремонтировать оставшиеся.

Ранее сообщалось, что в Самаре из-за гидравлических испытаний на две недели отключат горячую воду. При этом, как отмечают в мэрии, в ходе ремонтных работ отключения не планируются, поскольку вода подается по заранее обустроенному резервному трубопроводу.

Также в городе планируют проверить котельные. "Комиссионно с участием Ростехнадзора объедем котельные. Нужно заранее оценить ситуацию, определить замечания, выявить недостатки, чтобы к 15 сентября их устранить", - цитируют в сообщении мэрии первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.