В Самаре выбрали, какой памятник установят Головкину

В Самаре памятник Головкину установят на Ленинградской

В Самаре выбрали, какой памятник установят купцу Константину Головкину. Как сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, на Ленинградской поставят скульптуру Головкина в полный рост.

Купец, миллионер, меценат Головкин основал художественный музей, был автором проекта и владельцем известной дачи со слонами на берегу Волги в районе спуска на улице Советской Армии.

Итоговый вариант путем голосования выбирали из нескольких предложений, победила в итоге работа, где Головкин представлен в полный рост. Автором скульптуры, выполненной в модерновом стиле, является скульптор Николай Жуков.

Победитель конкурса должен изготовить скульптуру не позднее ноября, чтобы в декабре, ко дню рождения известного самарцы, памятник поставили на Ленинградской.