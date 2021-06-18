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Общество18 июня 2021 17:00

Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов

Наиболее интересные события фестиваля будут транслировать в интернете
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Грушинский фестиваль пройдет в формате городских концертов

Грушинский фестиваль пройдет в формате городских концертов

Грушинский фестиваль-2021, отмененный в традиционном формате, пройдет в виде городских концертов. Об этом сообщили организаторы.

Из-за эпидемиологической ситуации поляна Мастрюковских озерах будет закрыта для посещения.

Сейчас под руководством Олега Митяева формируется программа концертов на городских концертных площадках. Известно, что состоятся сольные выступления, сборные концерты современной и классической авторской песни, а также детские проекты.

Самые яркие события фестиваля будут транслировать в интернете. Отмечается, что концерты пройдут с соблюдением действующих санитарных норм.