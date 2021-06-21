В Самаре сделают ремонт на улице Хасановской

В Самаре отремонтируют улицу Хасановскую

В Самаре приведут в порядок улицу Хасановскую, сообщили в городской администрации.

Проезжую часть избавят от ям и колейности, ее обновят от Долотного переулка до улицы Камышинской. Сейчас на месте идет фрезерование. Как только старый асфальт удалят полностью, начнут делать новое покрытие. Создадут специальный уклон для оттока воды по естественному рельефу.

Как считают специалисты, дорога разрушалась из-за температурных перепад, которые стали особенно часты в последние годы, а также из-за значительно возросшей интенсивности – в городе становится больше машин, в том числе, большегрузов.

Работы планируют завершить до конца августа. Ранее сообщалось, что в Самаре до 2023 года отремонтируют 10 улиц.