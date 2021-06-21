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Общество21 июня 2021 16:59

В Самаре владельцы «Солнечного рынка» не смогли обжаловать решение о сносе торговых рядов на кольце Южно-обводной дороги

Кроме того, собственники рынка задолжали городским властям более 12 миллионов рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Владельцы "Солнечного рынка" проиграли очередной суд против чиновников

Владельцы "Солнечного рынка" проиграли очередной суд против чиновников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось очередное заседание суда по делу «Солнечного рынка» на кольце Южно-обводной дороги рядом с ТЦ «Амбар». Владельцы рынка попытались обжаловать решение о сносе торговых рядов и продлить договор аренды земельного участка. Однако суд в очередной раз встал на сторону администрации города.

Помимо закрытия рынка ООО «Долина», которому принадлежат торговые павильоны, должен погасить задолженность по аренде земли, судебные издержки и неустойки по договору. Общий долг составил более 12 миллионов рублей.

Напомним, решение о сносе «Солнечного рынка» было поддержано судом в конце лета прошлого года. Бизнесмены стараются обжаловать данное решение, однако суд принимает сторону городского департамента управления имуществом.

Как следует из материалов судебного дела, владельцы рынка вновь остались не удовлетворены решением и уже подали очередную апелляцию.