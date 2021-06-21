Полицейские начали проверку по факту участившихся случаев смертельных ДТП в Самарской области

Сотрудники центрального аппарата МВД приехали в Самарскую область с проверкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн инициировал проверку в связи с участившимися случаями смертельных ДТП на дорогах Самарской области. Сотрудники ГУ ОБДД МВД России выехали в регион для проведения анализа «самарской аномалии».

- Я обратился к начальнику центрального аппарата МВД Михаилу Черникову с просьбой провести проверку и выяснить причины «аномальной» череды масштабных ДТП, в которых погибли люди, - рассказал Александр Хинштейн.

Напомним, с начала года в 14 масштабных и трагических ДТП в Самарской области погибли уже более 40 человек. Последняя трагедия произошла в Кинельском районе, 19 июня 2021 года. На трассе «Кинель-Богатое-Борское» столкнулись два автомобиля. В результате аварии на месте погибло три человека, а на следующие сутки стало известно, что четвертый пострадавший скончался в больнице.