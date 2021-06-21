Владельца нелегального хостела, где заживо сгорели четыре человека, отдали под суд

Пожар унес жизни четырех нелегалов. Фото: Дмитрий Кошелев

В Самару будут судить владельца нелегального хостела, в котором произошел пожар, унесший жизни четырех человек. ЧП произошло 7 ноября прошлого года на улице Промышленности, 33.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый с января 2019 по ноябрь 2020 года сдавал помещения иностранным гражданам в наем оформления договорных отношений за ежемесячное денежное вознаграждение. Владелец здания не осуществлял надлежащий контроль за использованием бытовых электрических приборов, а также самостоятельно осуществлял работы по техническому обслуживанию и плановому ремонту электрооборудования, что привело к возгоранию и последующему пожару.

Пожар быстро охватил здание нелегального хостела. В связи с тем, что отсутствовали эвакуационные выходы, люди выпрыгивали из окон. В результате тяжелые травмы получили трое иностранных граждан, а еще четверо квартирантов скончались от острого отравления продуктами горения и ожогов.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.