Хостел, который никто не видел: кого накажут за пожар с четырьмя погибшими в Самаре

О пожаре узнали в 8.34, потушить его удалось лишь спустя четыре часа. Фото: Дмитрий Кошелев

Собственника нелегального хостела, в котором при пожаре погибли 5 человек, отпустили под домашний арест после того, как он признал свою вину.

Напомним, страшный пожар на ул.Промышлености, 33 в Самаре вспыхнул 7 ноября прошлого года. Предположительно, причиной ЧП стала неисправная электропроводка: свидетели вспоминают, что третий этаж был надстроен над автомойкой, и провода там «умельцы» скручивали кустарным способом. Когда вспыхнуло пламя, мигранты, которые жили как раз на третьем этаже, выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

В результате 4 человека погибли, еще 5 получили травмы различной степени тяжести, уголовное дело возбудили по ч.3 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», владельца дома по решению суда отправили в СИЗО.

- В настоящее время ему предъявлено обвинение предъявлено по той же статье, вину он признал, мера пресечения избрана в виде домашнего ареста, расследование продолжается, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Интрига заключается в том, что в хостеле жили трудовые мигранты – некоторые из них не имели регистрации в РФ. Да и о том, что помещение используется в качестве хостела, тоже никто из надзорных органов не знал.

- У нас не было информации об этом, согласно данным единого государственного реестра недвижимости, объект по адресу Промышленности, 33 используется как индивидуальный жилой дом, - рассказал «КП-Самара» начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. – Основанием для внеплановой выездной проверки по этому адресу могло бы стать сообщение о возможном нарушении требований пожарной безопасности, но и такой информации к нам не поступало.

Получается, что можно просто так открыть мини-гостиницу для нелегалов, и никто об этом не узнает? Прокурорская проверка говорит, что нет: трагедия – это результат недосмотра сразу нескольких ведомств.

Во-первых, полиции: да, постановка на миграционный учет у нас носит уведомительный характер, но в МВД есть специальное подразделение, которое должно выявлять нелегалов.

- Отсутствие должного мониторинга и контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан стали основанием для внесения прокуратурой в адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области представления. По итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников, - сообщили «Комсомолке» в региональной прокуратуре.

Также за бездействие наказали администрацию района (правда, не ясно, в чем именно заключалось наказание). Кроме того, в отношении собственника здания сейчас проводится налоговая проверка.

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