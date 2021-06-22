Сергей Пиняев начал тренировки в расположении самарских "Крыльев Советов"

Сергей Пиняев присоединился к "Крылья Советов". Фото - соцсети

В самарских "Крылья Советов" начал тренировки 16-летний Сергей Пиняев. Он присоединился к команде на сборах в Сербии.

Ранее Пиняев играл в ФНЛ за "Чертаново" и стал самым молодым игроком лиги. Нападающий отличился в первую же минуту, проведенную на поле, отдав голевой пас. В 2018-м году он был на стажировке в академии "Манчестер Юнайтед".

Предстоящий сезон "Крылья Советов" проведут в российской премьер-лиге, куда вышли после победы в ФНЛ. Сейчас команда готовится в Сербии и сегодня, 22 июня, проведет контрольный матч со "Спартаком" из Суботицы.