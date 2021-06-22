В Самаре запретили купаться на пляжах за Волгой. Показываем, где

Места, где нельзя купаться, должны быть оснащены специальными табличками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары подписали постановление, согласно которому на пляжах за Волгой запрещено купаться. Речь идет и о других местах массового отдыха людей. Всего таких набралось 77.

Как следует из документа, указанные участки представляют опасность для граждан. Их не подготавливали для отдыха самарцев. Нарушителям этого режима могут грозить штрафные санкции.

В перечне мест, оказавшихся под запретом, есть и весьма излюбленные участки "Заволги" - на правом берегу - где любят отдыхать местные жители. Речь идет о границах реки, которые попадают в Кировский, Красноглинский и Ленинский районы. Под запретом участки от острова Голодный до баз отдыха "Ладья" и "Вольница", острова Зелененький, Птичий, Серный и Электрон. Запрет распространяется и на Проран, а также на различные протоки и озера.

Полный список мест, на которых запрещено купаться, можно изучить по ссылке в паблике "КП-Самара".