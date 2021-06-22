В Самаре построят апарт-отель на 2-ой дачной просеке на берегу Волги

Владимир Кошелев построит новый отель с видом на Волгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областной совет по улучшению инвестиционного климата одобрил проект апарт-отеля «Корпорации Кошелев». Новый объект появится на 2-ой дачной просеке на берегу Волги.

- Новый отель позволит с комфортом разместиться на берегу реки и посетить достопримечательности города, – отметили в областном правительстве.

По проекту, планируется возвести главный корпус апарт-отеля на 120 номеров и 8 коттеджей, которых смогут разместиться 36 постояльцев. Кроме того, на территории отеля будет ресторан на 500 мест, бассейн, конференц-зал, а также развлекательный центр и спортивные площадки.

Так как отель будет расположен на берегу Волги, там будет обустроен пляж, а также появятся причалы для катеров и яхт. Гости смогут заниматься водными видами спорта и комфортно проводить время у воды. Застройщик сообщил, что для этого по необходимости будет укреплена береговая линия.