В Самаре возобновили авиасообщение с Турцией

В Самаре вновь открыли прямые перелеты в Турцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 22 июня 2021 года самарский аэропорт Курумоч восстановил авиасообщение с Турцией. К полетам из Самары в Анталью приступила авиакомпания Azur Air.

- Первый рейс вылетел сегодня, 22 июня, в 13:10 и приземлился на популярном турецком курорте в 15:30, - рассказали в пресс-службе самарского аэропорта.

В настоящее время расписание рейсов из Самары в Турцию находится на стадии формирования, точное время и дату вылета необходимо уточнять у туроператоров.

Представители самарского аэропорта сообщили, что в ближайшее время по данному направлению будут осуществлять полеты также авиакомпании Red Wings, Nordwind, Royal Flight и «Икар».

Напомним, в России авиасообщение с Турцией было временно приостановлено с 12 апреля 2021 года. Это решение было принято из-за обострения эпидемиологической обстановки.