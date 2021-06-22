Машина выгорела полностью: показываем жуткое видео с места смертельной аварии в Самарской области

Водитель и два пассажира сгорели в автомобиле. Фото: ПСС Самарской области

Днем, 22 июня 2021 года, в Волжском районе Самарской области, на трассе «Самара – Большая Черниговка» произошла жуткая авария, в которой погибли три человека. В результате лобового столкновения «Тойоты Камри» и грузового автомобиля «Вольво», легковой автомобиль загорелся.

- Машина выгорела полностью, погибли водитель и два его пассажира, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Для извлечения погибших из сгоревшего автомобиля к месту происшествия был направлен техногенный отряд спасателей ПСС Самарской области. Спасатели срезали крышу и двери, чтобы извлечь тела сгоревших людей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются личности погибших. О состоянии второго водителя не сообщается.