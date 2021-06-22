«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в контрольном матче

Самарцы на выезде разгромили сербов. Фото: сайт ПФК "Крылья Советов"

22 июня 2021 года состоялся первый контрольный матч на летних сборах этого года между самарскими «Крыльями Советов» и сербской командой «Спартак». В товарищеском матче, который проводился в Сербии, самарцы разгромили сербов со счетом 5:0.

Три мяча забили потенциальные новички команды – Данил Липовой из «Динамо», молодой сербский футболист Андрей Капетанович, а также 16-летний вундеркинд Сергей Пиняев.

«Спартак» из сербского города Суботица – давние знакомые самарской команды, они часто играют вместе на сборах. На последней встрече зимой этого года «Крылья Советов» также уверенно одержали победу над сербами со счетом 4:1.