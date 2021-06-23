В Самаре вновь начали открывать «ковидные» госпитали

Ухудшение эпидситуации может привести к тому, что плановая помощь в больницах будет вновь отменена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 22 июня в Самарской области коронавирус подтвердился у 90 местных жителей, в то время как несколько дней назад этот показатель был в районе 60 человек. На оперативном штабе подняли вопрос о вероятности введения дополнительных коронавирусных ограничений, чтобы сохранить общественную безопасность.

Министр здравоохранения Армен Бенян сообщил, что в Самаре начинают вводить дополнительные места в систему «ковидных» госпиталей. Так, за пару дней перепрофилировали почти 950 мест. По данным минздрава, в настоящее время в регионе проходят лечение 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в стационарах и еще больше лечатся на дому.

- Перепрофилирование коек может привести к тому, что больницы вновь начнут оказывать только экстренную помощь, а другие пациенты, с неинфекционными заболеваниями, вновь будут ждать плановое лечение, - отметил главный врач тольяттинской городской больницы №5, глава Тольятти Николай Ренц.

По словам главного врача, ухудшение эпидемиологической ситуации в Самарской области зависит от самих местных жителей. Николай Ренц призвал самарцев не расслабляться, носить маски и выдерживать социальную дистанцию в общественных местах, а также обезопасить себя и своих близких и сделать прививку от коронавируса.