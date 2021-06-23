В Самаре до октября 2021 года ограничат скорость движения автомобилей до 40 км/ч на трех участках

Скоростной режим будет снижен на 14 участках в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют снизить максимально разрешенную скорость движения автомобилей на некоторых участках. По словам представителей департамента транспорта Самары, это необходимо для того, чтобы снизить риск возникновения ДТП на наиболее опасных участках городских дорог.

- До октября 2021 года соответствующие знаки ограничения скорости будут установлены на пересечении улицы Ерошевского и Скляренко, на перекрестке Вилоновской и Братьев Коростелевых, а также на улице Казачьей, - сообщили в дептрансе.

Это лишь первый этап снижения скорости на некоторых дорогах Самары. Так, ранее в департаменте транспорта сообщили, что планируется также ограничить разрешенную скорость на улицах Дубравная, Воронежская, Г. Аксакова, на проезде 9 мая и в переулке Карякина, на Смышляевском шоссе, на улицах Земеца, Батайской, Прожекторной, Камчатской и Никитинской.