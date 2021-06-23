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Происшествия23 июня 2021 10:49

В Самарской области в ДТП с фурой пострадали две маленькие девочки

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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41-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

41-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

22 июня в Сызранском районе на трассе М-5 Урал произошло ДТП, в котором пострадали дети. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в стоящий в колонне грузовой автомобиль с полуприцепом.

- В результате столкновения телесные повреждения получили две девочки – 8 и 12 лет, которые находились в легковушке, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи осмотрели пострадавших детей и назначили им амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 22 июня в Волжском районе Самарской области произошла жуткая авария, которая унесла жизни тех человек. В результате столкновения с фурой легковой автомобиль загорелся, все, кто был в машине, погибли.