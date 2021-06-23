В Самарской области резко увеличилось количество заболевших коронавирусом

В регионе снова нашли больше ста заболевших за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возросло количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, на 23 июня было зарегистрирован 101 новый случай заболевания коронавирусом среди местных жителей. Буквально несколько дней назад в регионе коронавирус подтверждался у 60 человек в сутки.

Общее количество заболевших с начала пандемии на сегодня составляет 66 355 человека, из них 63 299 уже успешно справились с поставленным диагнозом.

Печальная статистика коронавируса также продолжает пополняться новыми смертельными случаями. Так, за минувший день была зафиксировано 11 летальных случаев среди больных коронавирусом. Общее количество смертей на 23 июня – 2 203.

Напомним, на очередном заседании оперштаба в Самаре остро встал вопрос о возможности введения новых ограничительных мер. Власти считают, что антиковидные меры, которые действуют сейчас, недостаточно, чтобы замедлить распространение опасного вируса в регионе.