На Южном шоссе в Самаре начали устанавливать разделительные ограждения

На Южном шоссе начали ставить ограждения на разделительной полосе Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре на Южном шоссе начали устанавливать ограждения на разделительной полосе, чтобы исключить возможность выезда на встречную полосу.

Ранее дорогу на Южном шоссе привели в порядок, там починили проезжую часть, практически на всем протяжении которой была колея. Сейчас устанавливают ограждения, часть уже появилось около поста ДПС у "Амбара".

В неудовлетворительном состоянии по-прежнему находится мост через реку Самару. Там значительно осложняется движение из-за колейности. На Южном шоссе продолжает действовать ограничение скорости в 40 км/ч. Ранее сообщалось, что в этом году в Самаре аналогичные ограничения введут на трех участках.