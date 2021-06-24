Суд арестовал последователей Светланы Лада-Русь

К задержанию подозреваемых привлекли спецназ Фото: принтскрин видео.

Несколько часов Самарский районный суд рассматривал 23 июня ходатайство следствия об аресте последователей Светланы Лада-Русь (Пеуновой).

Напомним, троих человек при силовой поддержке спецназа задержали 22 июня. Следствие подозревает их в ряде серьезных преступлений – поджоге, вымогательстве и незаконном лишении человека свободы.

В региональном Следственном комитете ранее объясняли: в марте 2019 года потерпевшего по этому делу незаконно удерживали в квартире на ул.Пензенской в Самаре, чтобы при помощи угроз и шантажа завладеть автомобилем и квартирой, которая была в собственности семьи потерпевшего. Для пущего эффекта в ноябре даже сожгли частный дом под Новокуйбышевском, принадлежавший родственникам этой семьи.

У «пеуновцев» другая версия: в квартире на ул.Пензенской жила жена потерпевшего с его детьми, и он заявился туда сам для того, чтобы устроить скандал из-за того, что она не соглашалась на развод. Эту версию излагает как раз та самая жена - видео уже выложено в соцсети в качестве «доказательства» того, что все обвинения в адрес задержанных надуманы.

Какая из версий подтвердится в ходе следствия, покажет время. На данный момент в деле пять подозреваемых, один из них до сих пор остается на свободе. Андрей Воронцов был задержан еще осенью прошлого года и сейчас содержится под домашним арестом. Его соратники Геннадий Казанцев, Александр Кузнецов и Айдар Камалетдинов (последний при этом является журналистом и блогером) были задержаны 22 июня, а на следующий день решался вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области, решением суда трое задержанных арестованы до 29 июля.

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