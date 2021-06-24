Мэрию Самары попросят пересмотреть решение о запрете купаться за Волгой

Мэрия призывает самарцев купаться только на оборудованных пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросит главу Самары Елену Лапушкину пересмотреть постановление о запрете самарцам купаться на необорудованных пляжах за Волгой и на островах. Об этом депутат заявил во время передачи на «Радио КП», а также сообщил в своих соцсетях.

- Зачем злить людей понапрасну? Если жители исторически купаются в Волге - пусть даже не на оборудованном пляже - как можно их за это штрафовать? – высказался депутат. - Речь же не о купании в фонтанах или искусственных прудах! Буду просить пересмотреть ранее изданное постановление.

Александр Хинштейн заявил, что попавшие в список 77 пляжей никогда не были официальными местами для купания, но десятилетиями использовались горожанами в этом качестве. Поэтому он поймет людей, которые продолжат там купаться.

- Я не сторонник введения штрафов и наказаний за купание на необорудованных пляжах, - отметил депутат.

Напомним, 77 мест для купания в черте Самары попали в список запрещенных. Это не только городские пруды и озера, но и необорудованные пляжи на обоих берегах Волги, на Соку, на Татьянке и других водоемах. За купание здесь грозит штраф от 500 до 1000 рублей.